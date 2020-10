Fernando Gomes felicita Luís Filipe Vieira

Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, felicitou Luís Filipe Vieira pela vitória nas eleições do Benfica.





"O Benfica é, pela sua grandeza histórica e desportiva, um parceiro insubstituível para a Federação Portuguesa de Futebol, no fomento do futebol português e uma enorme força parceira no desenvolvimento dos escalões de formação, na aposta no futsal de alto nível e pelo empenho recente, mas determinado, na prática do futebol feminino", refere Fernando Gomes.Em nota publicada no sítio oficial da FPF na, o líder federativo diz ainda ter a certeza de que "os novos órgãos eleitos [do Benfica] tudo farão para reforçar estas apostas, continuando assim a prestigiar o clube, o desporto nacional e o país".Fernando Gomes considera ainda que "no mais concorrido ato eleitoral da história do clube", que tornou evidente "uma organização muito profissional e um civismo assinalável, os sócios exprimiram de forma exemplar o seu direito e as suas opções"."Felicito os novos órgãos sociais do SL Benfica, em especial o seu Presidente reeleito, Luis Filipe Vieira.No mais concorrido ato eleitoral da história do clube, que devo sublinhar que tornou evidente uma organização muito profissional e um civismo assinalável, os sócios exprimiram de forma exemplar o seu direito e as suas opções.O SL Benfica é, pela sua grandeza histórica e desportiva, um parceiro insubstituível para a Federação Portuguesa de Futebol, no fomento do futebol português e uma enorme força parceira no desenvolvimento dos escalões de formação, na aposta no futsal de alto nível e pelo empenho recente mas determinado na prática do futebol feminino.Tenho a certeza de que os novos órgãos eleitos tudo farão para reforçar estas apostas, continuando assim a prestigiar o clube, o desporto nacional e o País".