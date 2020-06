Fernando Medina discorda que "altos responsáveis em funções públicas" assumam lugares em órgãos de clubes

Fernando Medina, presidente da Câmara de Lisboa, voltou esta segunda-feira a sublinhar a "discordância com o facto de altos responsáveis em funções públicas - sejam políticos, magistrados ou outros - assumirem lugar em órgãos de clubes desportivos". "Não julgo naturalmente quem o faz, mas pessoalmente não considero adequado e não o faria", afirmou o autarca num comunicado divulgado na sua página de Facebook no qual o adepto e sócio do Benfica sublinha também rejeitar qualquer cargo nos encarnados.





"Em relação a notícias que saíram hoje:1) Os lisboetas e a cidade de Lisboa merecem e exigem o meu compromisso e empenho total para o cargo que fui eleito de Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Tem sido sempre assim e assim será.2) Já havia tornada pública, e agora repito, a minha discordância com o facto de altos responsáveis em funções públicas - sejam políticos, magistrados ou outros - assumirem lugar em órgãos de clubes desportivos. Não julgo naturalmente quem o faz, mas pessoalmente não considero adequado e não o faria.3) Por último quero rejeitar a insistência em notícias deste tipo, que procuram utilizar o facto de ser, como é público, adepto e sócio do Benfica para alimentar polémicas sobre acumulação de funções que já claramente rejeitei".