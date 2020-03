Fernando Medina: «É uma atitude muito importante do Benfica para todo o país»

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, enalteceu a doação de um milhão de euros por parte do Benfica ao Serviço Nacional de Saúde nesta que é uma iniciativa conjunta entre a autarquia, o clube da Luz e a Universidade de Lisboa.





"É uma atitude que nos sensibiliza muito. É uma atitude muito importante do Benfica para todo o país e para toda comunidade, que neste momento vive um momento de grande dificuldade e um desafio muito grande. O Benfica dá um sinal muito forte e claro. Primeiro para reunirmos os meios para conseguimos vencer coletivamente e mais rápido esta crise. Estes recursos financeiros vão ajudar a fazer a diferença e isso conta muito. Vão ajudar a salvar vidas, vão proteger melhor a comunidade e construir coisas que são importantes para que todos possamos passar melhor este período", vincou o autarca, em declarações esta sexta-feira à BTV, lançando um repto."Em segundo lugar, é um sinal para todos os outros, para a comunidade, para empresas e pessoas que possam contribuir neste momento de forma a que possamos rapidamente vencer esta crise tão exigente e nos convoca a todos", acrescentou Medina."Estamos a fazer um grande trabalho na cidade para apoiar o SNS e depois, estamos a fazer aquilo que é nossa obrigação: a Câmara de Lisboa está em ação. Temos mais de cinco mil pessoas que estão todos os dias no terreno para assegurar que a cidade funciona. A cidade estar a funcionar é uma condição essencial para vencermos esta crise de saúde pública tão grave com a qual estamos a ser confrontados."