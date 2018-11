Fernando Meira: «Rui Vitória precisa de mais tranquilidade»

Fernando Meira lamentou o volume de críticas vindas a público em relação ao momento de forma do Benfica, com particular incidência no treinador Rui Vitória. O antigo defesa-central das águias considera que o técnico precisa de "mais tranquilidade"."Acredito que tem de haver um pouco mais de moderação e calma nas críticas em relação, fundamentalmente, aos treinadores. É importante olhar para tabela e ver como está ordenada, o Benfica tem tudo e mais alguma coisa para lutar pelo título. Os grandes continuam a perder pontos e vão perder mais, o equilíbrio da Liga tem vindo a ser cada vez maior. O Benfica tem excelente plantel, é candidato ao título. Rui Vitória precisa de mais tranquilidade porque, a meu ver, é um treinador que tem qualidade", afirmou Fernando Meira, considerando que os jogadores não são indiferentes a estes contextos."[O jogador] Não passa ao lado, sente isso e é importante que nesta altura difícil, de contestação ao treinador e por vezes à própria equipa, haja líderes dentro da equipa, jogadores que consigam motivar a equipa. Que os jogadores percebam que para representar Benfica é preciso estofo competitivo muito grande, estofo psicológico muito forte. E os grandes jogadores vêm-se nas alturas difíceis, não só quando as coisas correm bem", afirmou.Meira, antigo defesa-central, comentou o crescimento de Rúben Dias no eixo defensivo dos encarnados e da própria Seleção Nacional. "Aplaudo a ascensão do Rúben Dias, que é um jogador de muita qualidade e é jogador de seleção. (...) Acho que o Ruben já está num grande clube e importante para ele é continuar a jogar, a dar um passo de cada vez na carreira de forma segura. Tem muita qualidade mas é jovem, é importante com a idade dele estar a jogar. Felizmente pala ele, Benfica e Seleção ele tem vindo a jogar e está bem e é mais valia para seleção, mas por vezes há exemplos de jogadores que saem para outros grandes clubes prematuramente e depois deixam de jogar e de ser mais valia na seleção. Isso estagna o crescimento como jogador", afirmou.Fernando Meira falou aos jornalistas à margem do World Scouting Congress, que se realiza no Porto, ele que é um dos membros da MNM Sports Management.