Fernando Mendes sobre Jorge Jesus: «Uma má notícia para os rivais do Benfica»

Fernando Mendes já comentou o regresso de Jorge Jesus ao Benfica, como Record adiantou.





"É uma má notícia para os rivais. Jesus tem uma capacidade fora do normal e vai fazer do Benfica um clube vencedor. Desejo-lhe tudo de bom, em termos familiares e de saúde, e que no futebol as coisas não lhe corram bem. Estou muito curioso agora para ver os comentadores, 99% deles afetos ao Benfica, que andam a arrasar Jesus há cinco anos", afirmou o ex-jogador, à CMTV.