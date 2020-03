Fernando Tavares: «Decisão de adiar Jogos Olímpicos peca por tardia»

O vice-presidente do Benfica, Fernando Tavares, manifestou-se esta quarta-feira favorável ao adiamento dos Jogos Olímpicos face à ameaça da pandemia do novo coronavírus, para o qual era uma "inevitabilidade".





"O Benfica congratula a decisão tomada pelo Comité Olímpico Internacional. Creio que peca por tardia, era uma inevitabilidade, porque não havia condições para os Jogos serem realizados. Havia a pressão de muitos países que já se estavam a recusar a ir a Tóquio, e muitos comités olímpicos locais tinham feito exposições ao Comité Olímpico Internacional. Trata-se de uma solução natural, tendo em consideração o contexto em que vivemos, a impossibilidade de muitos dos atletas pelo mundo fora não conseguirem fazer o seu treino e o facto de muitas das provas terem sido adiadas, impossibilitando o apuramento aos atletas que ainda não estavam qualificados", reiterou o dirigente das águias em declarações à BTV, sublinhando agora a necessidade de "parar e pensar em novas soluções e opções" no seio do clube da Luz."Penso que isto acaba por ser também uma aprendizagem, e vamos esperar que todos, coletivamente, possamos ultrapassar este momento de dificuldade. Um dos desafios que se coloca do ponto de vista dos atletas olímpicos e do futebol feminino, que também é da minha responsabilidade, é o combate ao isolamento. Temos procurado desenvolver, com as equipas técnicas e staff do Benfica, estratégias diferenciadas através de videochamadas e de vídeos que os atletas fazem sobre o trabalho diário. Há que ter um cuidado muito grande para que os atletas não percam o seu equilíbrio emocional e possam manter as suas capacidades físicas. Felizmente, não temos nenhum caso positivo no Benfica, o que espelha que os atletas têm levado com muita seriedade todas as recomendações da Direção-Geral de Saúde. O Benfica está a apoiá-los e estamos todos conectados. Vamos conseguir estar preparados quando as competições voltarem", salientou Fernando Tavares.