Fernando Tavares: «É natural que o Benfica gere mais comissões do que os rivais»

O Benfica voltou a ser o clube que mais dinheiro gastou em comissões no último ano - 20,3 milhões de euros, depois dos 34,2M€ do período transato - mas para o 'vice' encarnado Fernando Tavares esse valor é perfeitamente normal tendo em conta o volume de negócios registados pelas águias nesse período, especialmente se for comparado com aquele que foi realizado por FC Porto e Sporting.





"Qualquer notícia que tenha registo normal tem uma projeção mediática anormal. Noutros clubes, contextos anormais que têm projecção normal. Estamos habituados. O Benfica rege-se por normas de conduta e de ética dentro daquilo que é o enquadramento legal do funcionamento e do trabalho dos empresários. O agenciamento é algo absolutamente normal na indústria do futebol", começou por referir Fernando Tavares, à BTV.Para o 'vice' encarnado, por outro lado, é necessário colocar os valores no devido contexto. "O volume de negócios do Benfica foi incomparavelmente superior aos dos rivais. É natural que gere mais comissões. O que não é o caso quando traduzimos essa comparação em termos relativos. O Benfica entre compras e vendas estamos a falar de volume de negócios na ordem dos 165 milhões de euros. Gera obviamente mais comissões em termos absolutos do que é gerado por outros clubes. Mas quando fazemos as contas em termos relativos não gerámos assim tantas comissões, como os rivais".Por outro lado, Fernando Tavares não quis comentar diretamente os negócios de outros clubes, que por menores verbas de venda pagam maior percentagem de comissão. "É verdade. Não vou comentar negócios de outros clubes. O que podemos garantir aos benfiquistas e aos adeptos é que nos regemos dentro de um quadro de normalidade de rigor, de rigor finabnceiro e o pagamento de das comissões é justificado face ao volume de negócios que o Benfica tem, quer na compra, quer na venda", concluiu.