Fernando Tavares e o alargamento do campeonato feminino: «Respeito pelas recentes decisões»

A Federação Portuguesa de Futebol, após ter dado por terminada a presente edição do campeonato feminino, anunciou que na próxima edição irá alargar a prova a 20 equipas de forma a "auxiliar os clubes" e manter "o número de participantes".





Esta decisão já mereceu a concordância do Benfica que, através do vice-presidente Fernando Tavares, se mostrou sobretudo preocupado em manter a saúde pública e continuar a desenvolver a modalidade em Portugal."Respeitando as diretrizes e as recentes decisões de quem gere o futebol feminino em Portugal – a Federação Portuguesa de Futebol –, sabendo que é juntos que poderemos elevar o nível competitivo das principais provas nacionais bem como promover novos valores para as seleções",considerou o dirigente, que assinalou o crescimento do Benfica na modalidade:"Entrámos pela segunda divisão, que é o percurso mais justo e respeitador para quem cá anda há longos anos, e o que alcançámos em dois anos é muito pouco comparativamente ao potencial que o nosso Benfica tem. Seguimos confiantes no trabalho já realizado, sabendo que muito mais teremos de idealizar e solidificar, sustentados no talento de grandes atletas do presente e no tremendo potencial jovem que já caminha entre nós, reforçado pelo facto de hoje o Benfica ser o clube que fornece mais jogadoras às seleções jovens nacionais e distritais".