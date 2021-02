Fernando Tavares: «Estamos a assistir a uma aberração»

Para lá de ter abordado a situação desportiva da equipa na Liga NOS e nas perspetivas do que falta disputar esta época, Fernando Tavares abordou ainda a ausência de penáltis a favor do Benfica no campeonato, algo que considera ser uma "situação anormal".





"Ontem tivemos um, mas foi na Liga Europa. É uma situação anormal, sobretudo quando vemos que há penáltis que ficam por assinalar, como foi no caso do jogo com o V. Guimarães, com o Nacional e recentemente com o Moreirense. Muita preocupação relativamente a isso, mas estou certo que a SAD e a administração do Benfica sabem o que fazer junto dos órgãos próprios para mudar o estado da nação. Mas estamos a assistir a uma aberração do ponto de vista de algumas decisões tomadas em campo e depois confirmadas pelo VAR. São situações estranhas que podiam mudar o rumo dos acontecimentos e ter mudado a classificação do Benfica", declarou o vicepresidente das águias.