Fernando Tavares oficializado como 'vice' para as modalidades: «Não podemos falhar nas contratações»

Fernando Tavares vai passar a trabalhar como vice-presidente com o pelouro das modalidades, tal como Record noticiou. O dirigente que rende Domingos Almeida Lima no cargo garantiu que "vai ser duro mas desafiante" em declarações à BTV, acrescentando que é uma função que conhece bem, depois de já a ter desempenhado primeiramente de 2003 em diante.





"Vou fazê-lo com muita dedicação. Tenho um lema que é: máximo de liberdade, máximo de responsabilidade. Acabo por estar conectado 24 horas ao Benfica. Permite-me ter uma gestão de proximidade", referiu o 'vice' que estava encarregue das modalidades do Benfica que vão além do pavilhão, incluindo o futebol feminino."É importante consciencializar as nossas equipas que temos condições de excelência e que as temos de pôr a ganhar jogos e campeonatos. Obviamente, nem sempre podemos ganhar mas temos de ter a atitude para chegar aos objetivos. É isso que eu exigo dos profissionais e atletas do Benfica. Tenho bastante otimismo mas também preocupação com a crise pandémica e os desafios que isso coloca ao desenvolvimento desportivo. Hoje temos a formação praticamente toda a parada. Vai certamente prejudicar uma geração de atletas ou, pelo menos, pode prejudicá-la. Há o equilíbrio orçamental que é sempre importante, principalmente numa crise pandémica. Por isso, reforcei junto das equipas e de quem decide o quão é importante nós acertarmos na contratação de jogadores. Não podemos falhar. Corrigir uma contratação mal feita significa muito dinheiro. Num registo de crise pandémica poderá não ser possível corrigir essa má contratação. É preciso olhar para a formação e formar melhor os nossos atletas. É preciso fazer os nossos atletas chegar às equipas principais. Há todo um desafio que eu, em conjunto com todos os treinadores, atletas e staff, vamos conseguir alcançar para trazer o Benfica para o lugar competitivo que merece sem prejuízo de todas as conquistas que o clube teve nos últimos anos, com o Domingos Almeida Lima ao leme. Foram muitas vitórias. O vice-presidente mudou mas o clube é o mesmo, a exigência e o compromisso mantém-se", explicou demoradamente à margem de uma reunião de apresentação das novas equipas onde marcou presença o presidente Luís Filipe Vieira.Já Domingos Almeida Lima vai agora ficar encarregue do pelouro das casas do Benfica e fez um balanço positivo do trabalho realizado nas modalidades dos encarnados."Foram oito anos muitos intensos, com a reorganização das modalidades. Foi um período de muita dedicação e entrega. O que foi feito acho que foi positivo e estou muito satisfeito com isso", frisou o vice-presidente, visivelmente emocionado.