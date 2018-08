Ferreyra ataca o leão

Facundo Ferreyra vai, ao que tudo indica, liderar o ataque do Benfica no dérbi diante do Sporting, marcado já para este sábado, beneficiando dos problemas físicos que têm afetado Jonas e Nicolás Castillo.Titular em quatro dos cinco compromissos oficiais já realizados esta temporada, o ex-Shakhtar Donetsk marcou apenas um golo – ao Boavista – mas, devido às lesões que têm afetado os companheiros do ataque, tem sido ele a principal opção de Rui Vitória – que conta apenas com Seferovic como alternativa para aquela posição específica do terreno.Castillo está praticamente afastado da receção aos leões, uma vez que continua a recuperar de uma microrrotura no gémeo interno da perna direita, contraída na partida com o Fenerbahçe em Istambul. Quanto a Jonas, os encarnados divulgarão amanhã se integra a lista de convocados, mas, mesmo que esteja recuperado da cervicalgia, dificilmente jogará de início.O encontro com o Sporting marca, também, o primeiro teste às capacidades goleadoras do avançado argentino, que, frente ao PAOK, voltou a pecar na finalização, apesar de ter estado duas vezes em boa posição para marcar.