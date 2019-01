Facundo Ferreyra de fora dos convocados do Benfica

A saída de Facundo Ferreyra e as entradas de Gabriel, Yuri Ribeiro e do guarda-redes Fábio Duarte são as novidades na lista de convocados do Benfica para a visita ao reduto do Santa Clara, para partida da 17.ª jornada da Liga NOS, agendada para as 18 horas (19h em Lisboa) de sexta-feiraO argentino, que tinha sido convocado e utilizado no duelo com o Rio Ave, acaba por ficar de fora desta deslocação aos Açores, numa lista na qual se mantém o chileno Nicolás Castillo, pese embora o seu nome ser ligado de forma insistente a uma saída rumo ao futebol mexicano.De fora, mas por motivos físicos, ficam ainda Tyronne Ebuehi (status pós-cirurgia a rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo), Rafa (rotura muscular na coxa esquerda) e Jonas (traumatismo no joelho direito).Svilar, Odysseas e Fábio Duarte;: Jardel, André Almeida, Rúben Dias, Grimaldo e Yuri Ribeiro;: Gabriel, Zivkovic, Fejsa, Samaris, Pizzi, Gedson, Krovinovic, Cervi e Salvio;: Seferovic, Castillo e João Félix.