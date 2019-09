Ferreyra diz-se feliz no Espanyol e nem pensa voltar ao Benfica

Na véspera do duelo que assinalou a sua estreia a marcar na Liga espanhola - na vitória por 2-1 sobre o Eibar, jogo disputado esta tarde -, Facundo Ferreyra confessou-se ao 'Diario Grada' bastante satisfeito no Espanyol e com vontade de seguir carreira em Espanha. Cedido pelo Benfica até final da temporada, o argentino 'pediu' mesmo aos catalães para exercerem a cláusula de opção que têm pelo seu passe, de forma a conseguir cumprir aquele que considera ser o seu "objetivo a longo prazo".





"Antes de ir para o Benfica houve a possibilidade de vir para cá, mas não existiu acordo. Ao fim de meio ano o clube insistiu, voltou a demonstrar interesse e vou tentar devolver essa confiança com golos e trabalho em jogo, para demonstrar que a minha contratação não foi um erro. [Continuar no Espanyol] é o meu objetivo a longo prazo. Fazer as coisas boas, que o clube confie em mim e execute a opção de compra. Mas ainda falta muito e o que tenho de fazer é trabalhar dia a dia. Se fizer bem as coisas seguramente que vão querer que continue. Mas para que isso suceda ainda tenho de trabalho muito, até porque a temporada acabou de começar", declarou o avançado argentino.Ferreyra lembrou ainda a temporada passada totalmente para esquecer, tanto no Benfica como no Espanyol. "A temporada passada não foi boa para mim e passei muito mal, tanto em Portugal como aqui nos seis meses que cá passei. Agora pude realizar a pré-temporada, fiz bons jogos e estou dentro da equipa. Tenho confiança e se jogar irei dar o meu melhor. Tive um ano que me fez perder confiança, ao não ser o jogador que quero. Seguramente foi uma questão de adaptação, já que jogava há muito da mesma forma no Shakhtar e custou-me a mudança. Este ano estou a deixar essa má etapa para trás e a tratar de me encontrar".