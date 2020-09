Ferreyra é caso difícil: SAD do Benfica tenta arranjar solução

Facundo Ferreyra é um dos excedentários do plantel do Benfica. O argentino não faz parte dos planos de Jorge Jesus para a nova época e as águias tentam encontrar uma solução para o seu futuro, mas não será fácil. O jogador, contratado em 2018/19 depois de terminar contrato com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, tem um salário de 2 milhões de euros líquidos e até agora tem recusado algumas ofertas. O Vélez Sarsfield, onde Ferreyra até já jogou, foi um dos clubes que manifestaram interesse, mas o processo não avançou.

O atacante, de 29 anos, esteve emprestado ao Espanyol na última temporada e meia e o emblema de Barcelona não exerceu a cláusula de opção de compra, fixada em 8 M€.