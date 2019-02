Ferreyra: «Espero ficar no Espanyol mais do que um ano e meio...»

Facundo Ferreyra foi apresentado oficialmente, esta sexta-feira, como reforço do Espanyol, por empréstimo do Benfica, e mostrou vontade de continuar no emblema catalão para lá dessa cedência, válida até junho de 2020 - com opção de compra de 8 milhões de euros."Fiquei contente pelo facto de o empréstimo ser de um ano e meio, é melhor assim. Mas de qualquer das maneiras, fosse o tempo que fosse, teria logo de mostrar que posso ser útil. Mas espero ficar mais do que um ano e meio... Muitos mais", atirou, em conferência de imprensa, o argentino, que vai vestir a camisola 11 do Espanyol.Depois de revelar que escolheu o emblema da Catalunha pela vontade que demonstraram em contratá-lo, Ferreyra garantiu estar a viver "um sonho", por poder jogar na liga espanhola, e espera deixar para trás uma experiência menos positiva na Luz."Estes primeiros seis meses no Benfica não correram da melhor maneira, mas agora estou feliz e quero voltar a sentir-me como quando estava no Shakhtar Donetsk", finalizou.Além de Ferreyra, o Espanyol apresentou ainda Alfa Semedo, que, ao contrário do argentino, foi emprestado sem opção de compra. O médio luso-guineense quer aproveitar a experiência no futebol espanhol para evoluir."Agradeço à direção o esforço que fez para me contratar. Venho com muita vontade de mostrar o meu futebol. O Espanyol é uma grande equipa e será um grande prazer jogar na liga espanhola", atirou o novo camisola 2 dos 'pericos'.