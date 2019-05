Ferreyra não convenceu e Espanyol quer 'despachá-lo' no final da época

Grande aposta do Espanyol no mercado de inverno - chegou a Espanha por empréstimo de temporada e meia, com opção de compra de oito milhões de euros -, o avançado argentino Facundo Ferreyra não convenceu nos cinco meses que esteve nos catalães e, segundo o 'Sport', não entra nos planos do clube para a próxima temporada. Por isso, escreve o mesmo jornal, o Espanyol tenciona dar por terminada a cedência um ano antes do previsto, ainda que isso não signifique necessariamente que o dianteiro regresse ao Benfica.Aliás, segundo o 'Sport' as águias não estarão dispostas a receber o jogador, pelo que o Espanyol se vê obrigado a dois cenários: cumprir o acordo e manter Ferreyra até final da próxima temporada ou então conseguir encontrar um clube que aceite receber o jogador nas mesmas condições que haviam sido acordadas com a equipa da Luz. Condições que, refira-se, pesam e muito na decisão de libertar o jogador, especialmente devido aos 2,7 milhões de euros limpos que o dianteiro aufere.Uma verba bastante elevada para um jogador que não entra nos planos para 2019/20 e que em cinco meses disputou apenas nove encontros, um deles a titular (no total jogou 203 minutos e marcou um golo).Para lá de Ferreyra, o Espanyol recebeu também Alfa Semedo no mercado de inverno, mas à imagem do argentino também o médio luso-guineense não deixou uma marca positiva, acabando com apenas três encontros disputados pelos catalães, nenhum deles como titular.