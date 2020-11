Ferreyra nos convocados do Benfica para o jogo da Taça de Portugal

Ferreyra foi convocado por Jorge Jesus para o jogo da Taça de Portugal frente ao Paredes. O argentino ainda não disputou qualquer jogo esta época nas águias e é agoa incluído na lista do treinador para o encontro da 3.ª eliminatória.





O avançado não tem feito parte dos planos de JJ e tem um dos vencimentos mais altos do plantel (2 milhões de euros líquidos), tendo mesmo o cenário de empréstimo sido apontado como hipótese.Recorde-se que os encarnados têm seis baixas para o encontro de amanhã (21H15): Darwin e Weigl (infetados co covid-19), André Almeida (rotura do ligamento cruzado anterior e do ligamento lateral interno do joelho direito), Todibo (tendinopatia do Aquiles à direita), Pedrinho (fratura do cuboide no pé esquerdo) e Nuno Tavares (rotura muscular na anca direita).Helton e Svilar;: Morato, João Ferreira, Kalaica, Ferro, Jardel e Gilberto;: Vukotic, Kevin Csoboth, Paulo Bernardo, Gerson, Pizzi, Cervi, Chiquinho, Tiago Araújo e Samaris;: Daniel dos Anjos, Facundo Ferreyra e Gonçalo Ramos