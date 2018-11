Ferreyra oferecido ao Santos

O Benfica terá oferecido o avançado Ferreyra ao Santos. De acordo com a imprensa brasileira, o clube de São Paulo está à procura de um avançado para render Gabriel Barbosa, avançado cujo empréstimo chega ao fim em breve. Sabendo disso, as águias terão proposto o nome do argentino, o qual tem tido uma utilização escassa ao serviço do Benfica.Refira-se que Ferreyra, quando estava em final de contrato com o Shaktar Donestsk, já havia sido sondado pelo Santos. Na altura, as partes acabaram por não chegar a acordo e o jogador acabou por rumar ao Benfica.