Ferreyra: «Quando vi João Félix parecia um bebé, mas nos treinos...»

Facundo Ferreyra contou, numa entrevista ao jornal 'As', que João Félix o impressionou no Benfica. O avançado argentino, que agora veste as cores do Celta de Vigo, recorda um miúdo "que parecia um bebé".





"Quando cheguei falaram-me de um miúdo de 18 anos que jogava bem", recordou Ferreyra. "Vi-o e parecia um bebé, mas nos treinos dava para perceber a qualidade que tinha."E prossegue: "Para ele era igual jogar na equipa B ou na equipa principal do Benfica. Este miúdo não tem limites, pode chegar onde quiser. Um dia pode ganhar a Bola de Ouro, tranquilamente. Tem tudo, qualidade e mentalidade, que é muito forte."