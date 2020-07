Facundo Ferreyra recusa rumar ao Vélez Sarsfield, emblema argentino que pretendia garantir o avançado dos quadros do Benfica, por empréstimo. Neste momento, é certo que o dianteiro não vai prosseguir no Espanyol, equipa que representou na última temporada e meia e que será despromovida ao segundo escalão do futebol espanhol. Todavia, regressar ao futebol argentino não está nos planos de Ferreyra, pelo menos, para já.

O avançado, que tem contrato com o clube da Luz até 2023, pretende continuar na Europa, o que acontece desde 2013/14, quando representou pela primeira vez o Shakhtar Donetsk. Além dos ucranianos, já atuou no Newcastle, Benfica e Espanyol.