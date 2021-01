Ferreyra revela desejos para 2021: «Espero poder mostrar o meu valor no Benfica ou onde jogar»

Apenas com um jogo realizado esta temporada pelo Benfica, Facundo Ferreyra aponta novos objetivos para 2021. Em entrevista ao podcast Lucas Carvalho, o avançado argentino das águias fez uma retrospetiva da sua carreira, desde os primeiros pontapés na bola no Banfield, à "melhor altura da carreira" no Shakhtar aos mais recentes anos no Benfica.





Depois de ser orientado por Rui Vitória na chegada à Luz, Facundo Ferreyra conta agora como é ser treinado por Jorge Jesus "um grande treinador que sabe muito" sobre futebol.

"Comecei a jogar no Banfield com oito ou nove anos. Depois comecei a jogar futsal, seis contra a seis, e chamaram-me aos 11 anos para um campo de futebol de 11. Foi muito lindo. Ainda lá tenho muitos amigos."

Primeira experiência europeia no Shakhtar

"Não passei muito bem na minha primeira experiência na Europa. Os 11 ou 12 brasileiros ajudaram-me à adaptação no Shakhtar. Nos queremos chegar e jogar e é difícil porque há muita qualidade. Quando cheguei ninguém me conhecia. Vinha da Argentina como campeão e goleador."

Problemas que encontrou na cidade ucraniana

"Passaram-se coisas na cidade de Donetsk e não me sentia cómodo, com tudo e com a guerra. Disse as pessoas que queria ir emprestado. Cheguei ao Newcastle e não estava preparado. A Premier League é a liga mais física de todas. Faltou-me experiência. Cheguei a Inglaterra, passei muito tempo no ginásio e tive um problema importante nas costas que me deixou de fora quatro ou cinco meses. Era miúdo, tinha 23 anos."

Melhor momento na carreira

"Foi a minha melhor altura da carreira, no Shakhtar. Em dois anos e meio, joguei uma quantidade de jogos que não sei, marquei muitos golos, senti-me muito bem. Saí livre do Shakhtar e no geral, tive muita sorte. Normalmente, quando não queres renovar não te deixam jogar e colocam-te a treinar à parte. Na altura, o treinador era o Paulo Fonseca. Ele sabia que eu não ía renovar com o Shakhtar e colocava-me a jogar. Joguei quase todos os jogos, por isso tive muita sorte. Nesse sentido, o Shakhtar comigo esteve muito bem. Joguei frente à Roma na Champions e também na final da Taça da Ucrânia. Sabiam que não ia renovar."

Passagem pelo Espanyol

"Estive seis meses no Benfica. Depois, estive no Espanyol um ano e meio. É um lindo clube, numa linda cidade. Os primeiros seis meses foram muito bons. Fomos à Liga Europa. A época arrancou muito bem, marquei golos na primeira fase da prova. Depois, fiquei de fora seis semanas lesionado. Também tivemos quatro treinadores numa temporada e é difícil que a época corra como queremos."

Semelhanças entre o Benfica e o Shakhtar e as qualidades de Jorge Jesus

"O Benfica é parecido com o Shakhtar. Tem grandes jogadores de muita qualidade. A equipa gosta muito de jogar com bola. Agora tem um grande treinador que sabe muito. Mesmo não estando a jogar, trato de aprender porque tento sempre tirar algo dos treinadores que entendem de futebol, querem que os jogadores progridem e temos de aprender. Tive muitos treinadores e há uns dos quais não me lembro o nome (risos). Há outros, como agora [Jorge Jesus], que tens de ouvir porque te ensinam. Servirá tanto no Benfica como para o dia de amanhã."

Planos para 2021

"O primeiro objetivo é estar forte. A verdade é que agora não estou a passar uma boa etapa futebolística. Já reverti situações difíceis e espero poder mostrar o valor no Benfica ou onde calhe jogar e poder fazer uma época como fiz no Shakhtar. Os avançados vivem de golos. Podemos mudar a historia de um jogo numa jogada. Temos de prepararmo-nos para estes momentos. Oxalá que este 2021 mude tudo e volte a esse nível em que já estive", concluiu.