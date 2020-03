Ferro: «Acaba por ser a minha namorada a puxar por mim»

Ferro festeja esta quinta-feira o seu 23.º aniversário em isolamento, devido ao coronavírus, e por isso este será um dia diferente.





"Pensava que ia poder festejar de outra maneira, jantar em algum lado, mas infelizmente não estamos em melhor condição para isso. Mas graças a Deus eu e a minha namorada estamos em casa, com saúde. Os cães também nos alegram um pouco. Vai ser de forma diferente, mas muito feliz na mesma", afirmou à Sport TV o jogador do Benfica, recordando outro aniversário especial: "jogo pela Seleção na ronda de elite de sub-17, ganhámos 1-0 e fui eu que fiz o golo."O defesa do Benfica assume tentar "manter a mesma rotina para não desleixar muito" - "levantar à mesma hora como fosse treinar, treino de manhã, almoçar às horas certas" - explicando que é a namorada quem tem puxado por ele nos treinos."Claro que conviver com eles [companheiros de equipa] todos os dias no balneário, brincarmos, mesmo a treinar, a dar tudo, puxar uns pelos outros, é diferente. Acaba por ser a minha namorada a puxar por mim e eu por ela para nos mantermos bem fisicamente. Mas faz falta o ambiente. Tentar manter contacto uns com os outros. Já se sente falta disso".Quanto à situação que se vive atualmente devido à pandemia de coronavírus, Ferro diz que diz que o mais complicado é estar longe da família: "Preocupados a nível da saúde, saber como estão, se não têm sintomas. Claro que me preocupo, mas agora mais ainda por tudo o que está a acontecer e sabemos que na zona de Ovar, Oliveira de Azemeis alguns casos, acaba por ser complicado, mas graças a Deus estão bem. É assim que espero que continue."