Ferro: «Antes de João Félix havia outros e vai haver quem o substitua»

Começar do zero: é desta forma que, nas palavras de Ferro, o Benfica arranca a preparação da época 2019/2020. O jovem central dos encarnados falou esta terça-feira aos jornalistas antes do início do treino e apontou as expectativas para a temporada dos campeões nacionais. O 'antes e depois' da saída de João Félix do Benfica também foi tema de conversa.Temos a mesma ambição. Quero ajudar o Benfica a conquistar os seus objetivos. Para mim, não muda nada: continuo a trabalhar como até aqui e quero ajudar a conquistar tudo. Entramos como campeões. Temos um título a defender mas começamos todos do zeroTrabalhamos todos para o mesmo, consolidar um lugar no Benfica. As decisões recaem sobre o mister e claro que o sonho é chegar à SeleçãoHá reforços que nos vêm ajudar, sem dúvida alguma, mas ainda estamos numa fase muito prematura para dizer se estamos mais fortes ou não. Estamos a trabalhar bem, com muita intensidade, e assim vamos continuarFico contente por ele porque é um objetivo que ele conseguiu e, para nós, é um motivo de orgulho, ainda por cima pelos valores que foram. Desejo-lhe toda a sorte do mundo. E nós estamos cá para trabalhar pelo Benfica. [Benfica fica fragilizado?] Antes de Félix havia outros e de certeza que vai haver quem o substitua".