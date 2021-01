Ferro apresentado no Valencia: «Quero desfrutar do futebol e jogar»

Ferro foi oficializado como jogador do Valencia, por empréstimo do Benfica, até ao final da temporada e explicou o que lhe vai na alma nesta que é a sua primeira experiência fora de Portugal.





"Estou muito feliz por estar aqui. Gosto da cidade e das pessoas. Quero ver mais. Estou muito feliz. Era a minha vontade e também a do clube [estar aqui]. Isso é o mais importante, eu queria e o clube também", começou por dizer através das redes sociais do emblema espanhol. "Quero ajudar a equipa. Não importa de que forma, só quero ajudar. Quero desfrutar do futebol e jogar", vincou o central de 23 anos que fez depois uma auto-avaliação."Sou um central que gosta de sair a jogar com bola e de defender, sendo agressivo quando necessário", sublinhou.Ferro lembrou também que vai encontrar um ex-benfiquista. "Conheço bem o Gonçalo Guedes. Não falei com ele ainda mas tenho vontade de o fazer. Também sei que está cá o Thierry Correia, que é português", adiantou.