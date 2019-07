Ferro diz ser bom começar com Lage

O central Ferro reconheceu que começar a época com Bruno Lage pode ser vantajoso para o grupo. "Desde o início da época que começámos a assimilar de novo as ideias do míster. No princípio é mais fácil do que a meio da época", assumiu o jovem defensor, sublinhando a vontade de "ser novamente campeão", embora lembre que todos os clubes começam "com zero pontos".