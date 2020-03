Ferro e a fase "menos boa" do Benfica: «Se há grupo que consegue dar a volta, é este»

Francisco Ferreira, mais conhecido por 'Ferro', foi o primeiro a ser distinguido, esta quarta-feira, na Gala Cosme Damião. O defesa do Benfica recebeu o galardão 'Revelação Futebol', batendo a concorrência de Florentino, Jota e ainda de Francisca Nazareth.





No discurso, o internacional sub-21 português agradeceu os votos, aos colegas de equipa, à equipa técnica e comentou ainda a fase menos positiva das águias, que perderam na última jornada a liderança do campeonato português."Agradecer a todos os que votaram em mim. Seria justo qualquer um dos nomeados ganhar. Agradeço à equipa técnica e colegas. Quero agradecer a todos pela forma como me receberam. Se há fases menos boas, se há grupo que consegue dar a volta, é este", apontou.