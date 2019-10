Ferro e a renovação: «Só espero conseguir continuar a corresponder da melhor maneira»

Francisco Ferreira, mais conhecido por 'Ferro' no mundo do futebol,contrato com o Benfica até 2024, prolongando assim o contrato por mais uma época.Em declarações à BTV, o defesa de 22 anos afirmou que quer corresponder com a confiança depositada pelo Benfica e continuar "a corresponder da melhor maneira e dar alegrias aos adeptos"."É muito bom, é espectacular. A aposta do Benfica em mim só tenho de agradecer tudo o que fizeram. Só espero conseguir continuar a corresponder da melhor maneira e dar muitas alegrias aos nossos adeptos. Pressão? Claro que dá e não posso dizer que seja pressão. Os adeptos pensam que terei de provar a renovação. É vestir a camisola e corresponder", afirmou Ferro.O defesa do Benfica relembrou as dificuldades que sentiu quando chegou às águias. "Não foi fácil no início. Foi um impacto de primeiro ano. Vim como iniciado de primeiro ano mas não me consegui adaptar, estive cá 20 dias mas tinha muitas saudades da minha família. Ainda fui tentar ir à escola mas não deu. O Benfica sempre me disse que se não me sentia bem aqui não fazia sentido ficar cá. Propuseram-me o Tabueira para passar lá esse ano. Passei lá, fiquei mais um ano e depois regressei. Ao inicio não era Ferro era Kiko. Quem me acompanhou de lá até aqui está muito orgulhoso", referiu."Não foi fácil. Não me obrigaram mas propuseram porque não iria ter muito tempo aqui. Com a proposta tive um choque, mas pensei que sempre quiseram o melhor para mim e que o Casa Pia o seria. Só tenho de agradecer ao Casa Pia. Só lá estive seis meses e não um ano. Fez-me crescer em vários sentidos, sobretudo em dar valor ao que temos aqui. Ir ver realidades lá fora e voltar, percebemos que aqui temos tudo. Nunca pensei em desistir, tive sempre quem me apoiasse. Há momentos que estamos mais em baixo.""É, sem dúvida, um sonho tornado realidade. Está a ser uma experiência incrível. Está tudo a acontecer muito rápido. Nem eu estou a acreditar que isto está a acontecer. É para isso que me preparo todos os dias e tem sido fantástico o apoio dos adeptos, o balneário. É incrível. Quando é para trabalhar estamos todos para isso e há momentos para brincar, para fazermos as nossas coisinhas. É muito bom. O plantel sabe separar. É muito saudável.""Sente-se a evolução, por causa da qualidade do treino. O choque não foi tão grande porque já tinha trabalhado com o mister Bruno Lage na equipa B. O que trabalhava na equipa foram as mesmas bases. O choque não foi tão grande se fosse com outro [treinador]. Nota-se a diferença na intensidade para o plantel principal.""É muito bom. Já partilho o campo com ele há muitos anos. Foi sempre um companheiro e um grande líder que pude ajudar e ele ajudar-me a mim.""Foi uma surpresa, o concretizar de um sonho. Conheci jogadores que não conhecia pessoalmente. Foi uma experiência muito enriquecedora e quero voltar lá.""Não gosto de pensar muito à frente. Estou no Benfica e quero ajudar o Benfica a conquistar todos os objetivos", finalizou.