Ferro e os duelos com a namorada no badminton: «Ela joga melhor. Eu é mais na 'fuça'»

Com o campeonato parado, os jogadores de futebol tiveram de encontrar várias formas de ocupar o tempo, sendo que no caso de Ferro, 'puxado' pela namorada, um dos entretenimentos foi a prática do badminton. Ainda assim, ao contrário do futebol, o jeito não parece ser o maior...

"Não gostava mesmo em Educação Física, não achava piada alguma. Agora, na quarentena, a minha namorada pediu para experimentar. Tínhamos a rede e a pena. A nível técnico até joga melhor do que eu. Eu é mais na 'fuça'", disse entre risos o defensor das águias ao Benfica Play, numa conversa na qual aproveitou para falar do período em que passou a treinar em casa.

"O que me custou mais foram as duas primeiras semanas. Depois, as coisas acabaram por correr com normalidade. O melhor desafio foi não me desleixar, não deixando para amanhã o que posso fazer hoje. O desafio passa por aí, ir arranjando coisas para fazer. Tento criar uma rotina. Claro que não é preciso fazer as mesmas coisas todos os dias mas é preciso pensar que amanhã posso treinar e depois, à tarde, tratar qualquer coisa da casa."