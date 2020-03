Ferro em condições vai a jogo com o Moreirense

Bruno Lage confirmou ontem que Ferro está condições de ir a jogo, depois de o central ter acabado o jogo com o Shakhtar na Luz a coxear. "Está disponível", garantiu o técnico, que não tem mais centrais a quem recorrer além do camisola 97 e de Rúben Dias. O capitão Jardel continua lesionado e a contas com uma rotura do ligamento lateral interno do joelho direito desde 4 de fevereiro.

Desde então, o treinador das águias não tem centrais de raiz no banco, até porque Germán Conti já não mora no clube, por ter sido emprestado aos mexicanos do Atlas em janeiro. Morato foi contratado por 6 milhões de euros ao São Paulo, mas para ser opção válida apenas a partir da próxima época. O central brasileiro já se estreou pela primeira equipa: a 21 de dezembro, com o V. Setúbal, para a Taça da Liga.