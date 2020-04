Ferro encoraja seguidores

Ferro, central dos encarnados, deixou uma mensagem de esperança aos seus seguidores. "Fiquem em segurança, tudo irá passar", escreveu, no Twitter, o futebolista, que num vídeo publicado no Instagram, no final de março, apelara aos seus fãs para que "respeitem as ordens das autoridades". O jovem benfiquista festejou em recolhimento, a 26 de março, o seu 23º aniversário, longe dos pais e irmão. Mesmo assim, fez questão de encorajar quem o segue.





Fiquem em segurança, tudo irá passar. ? pic.twitter.com/Fijhyx1Upa — Francisco Ferreira (@fferreiraferro) April 7, 2020