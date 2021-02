Ferro está mesmo de saída do Benfica: defesa é esperado já hoje em Valência

Ferro vai mesmo deixar o Benfica neste defeso e rumar ao Valencia. O negócio há muito que estava no ar, o interesse dos espanhóis manteve-se sempre vivo e agora chegou mesmo o fumo branco. De acordo com a Cadena COPE (uma informação entretanto já confirmada por Record), o defesa central de 23 anos é esperado este domingo naquela cidade espanhola, onde efetuará exames médicos antes de comprometer até final da época.





De acordo com a imprensa do país vizinho, o negócio avançou de forma decisiva nas últimas horas, faltando apenas limar uns últimos detalhes antes da oficialização do acordo entre os dois conjuntos. A saída de Ferro nesta altura acaba por ficar também ligada à iminente chegada de Lucas Veríssimo, que no sábado disputou o seu último encontro pelo Santos antes de reforçar as águias.Refira-se que, apesar das fronteiras entre Portugal e Espanha estarem fechadas desde a meia-noite, Ferro poderá cruzá-la mediante a apresentação de uma justificação e um teste PCR negativo.