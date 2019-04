Ferro, Florentino, João Félix e Jota: Bernardo Silva "levava todos" para Inglaterra

O internacional português Bernardo Silva disse esta terça-feira que espera ver o Benfica sagrar-se campeão , salientando a aposta feita pelo clube lisboeta nos jogadores da formação, que se têm destacado na equipa principal."A liga portuguesa está cerrada, com o Benfica com alguma vantagem, depois de passar em Braga [vitória por 4-1]. Como benfiquista, espero que o Benfica ganhe, que o campeonato acabe da melhor forma e que o Benfica seja campeão", afirmou, à margem do Estoril Open.A entrada de Bruno Lage no comando técnico das águias, em substituição de Rui Vitória, teve um impacto positivo, segundo o jogador do Manchester City, que elogiou os jovens dos escalões de formação."Acho que a reação foi muito positiva, sobretudo a aposta nos jovens. O Ferro tem estado a jogar de uma forma incrível, o Florentino, o [João] Félix e o Jota, que não tem jogado tanto. Fico muito contente com a aposta na formação", declarou, adiantando, em tom de brincadeira, que "levaria todos" para Inglaterra.O extremo dos citizens não deixou de comentar a época "fantástica" do jogador do Sporting e colega de seleção, Bruno Fernandes, considerando que merece outros campeonatos."O Bruno é um grande jogador, tem feito uma época fantástica, com muitos golos, muitas assistências que não são normais para um jogador da posição dele. Tem números de ponta de lança e vamos ver o que acontece no final da época. É um jogador que pode jogar em outros campeonatos", argumentou.