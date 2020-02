Ferro: «Não perco nem ganho sozinho»

A viver um momento menos bom do ponto de vista individual, com várias críticas até dos próprios adeptos às suas exibições, Ferro não quis comentar de forma direta a sua situação individual, mas deixou claro que o futebol é um desporto coletivo e que qualquer que seja o resultado o desfecho é sempre do grupo. Por outro lado, de olho no duelo com o Shakhtar Donetsk, o defesa central anteviu uma partida bem diferente da primeira mão, onde o Benfica perdeu por 2-1.





"Acho que será um jogo diferente. Será perante o nossos adeptos e temos todas as possibilidades para seguir em frente. Será muito difícil, pois o Shakhtar joga muito bem, tem jogadores muito forte, mas penso que o jogo será diferente, pois atuar em casa não é a mesma coisa do que fora, pois teremos os adeptos do nosso lado""Não perco sozinho, tal como não ganho sozinho. Não quero estar aqui a falar só de mim, quero falar do Benfica. Há jogos mais bem conseguidos, outros menos bem conseguidos. Mas isso compete ao míster analisar e falar comigo.""Não foi um mês fácil, porque tivemos muitos jogos, mas também é bom ter este nível. E depois há que questionar até que ponto foi bom para eles [Shakhtar] estar um mês parados. Não podemos entrar por aí. Nós vamos entrar nas máximas condições e vamos disputar o jogo de igual para igual""Como já disse várias vezes o míster, não são apenas 4 ou 5 que defendem, mas sim onze. O futebol é um jogo de erros, uma vez errámos mais, outras menos, mas não posso dizer que haja uma diferença para esta época. Simplesmente estamos numa fase em que sofremos mais. Não podemos dizer que mudámos ou abordámos o jogo de forma diferente. São fases e cabe-nos melhorar para a superar""A nível individual acho que posso melhorar tudo. Não posso pensar que não preciso, porque caso contrário vou estagnar. Acho que estou mais experiente, como é óbvio, e mais homem, porque partilhar o balneário com homens é diferente. Estou mais preparado a nível psicológico do que estava há um ano também"