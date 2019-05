Ferro não perde a caderneta de cromos da reconquista benfiquista

Ferro, defesa-central lançado por Bruno Lage na primeira equipa do Benfica em 2018/19, é uma das 30 figuras da coleção Reconquista. No total, são 30 cromos: os 29 jogadores utilizados no campeonato e o treinador Bruno Lage. Trata-se de uma magnífica coleção que Record vai oferecer, a partir de quarta-feira. Diariamente, até 12 de junho, na compra do seu jornal, receberá dois cromos totalmente grátis, sendo que na primeira entrega será disponibilizada a caderneta, em formato A5. Não desperdice esta oportunidade de guardar os heróis do 37.º título das águias.