Ferro promete camisola a militar que perdeu as duas pernas após acidente

Ferro prometeu hoje oferecer uma camisola a Aliu Camará, o militar que ficou amputado das duas pernas, depois de ter sofrido grave acidente na última missão em que participou, na República Centro-Africana. O defesa-central das águias ficou emocionado com a história do adepto encarnado.





"Isto não foi combinado, sou eu que o digo. Vou falar com o pessoal da Fundação e pedir para fazerem-te chegar uma camisola. Ou então entrego-ta quando fores ao estádio. Vou adicionar-te no Facebook e seguir-te no Instagram. Sei que não é fácil, mas a tua história mexe comigo. Eu é que sou teu fã, tenho orgulho no que fazes", disse Ferro, de 23 anos, na conversa com Camará, integrada na inicitiva das águias 'Não vá. Telefone!'Camará, de 24 anos, fez parte de um projeto da Fundação Benfica, entre 2010 e 2011, e mais tarde alistou-se nos Comandos. O ano passado, sofreu grave acidente de viação, na República Centro-Africana. Quando esteve internado no Hospital das Forças Armadas, recebeu a visita de Pizzi , que lhe ofereceu uma camisola com o 21 e o seu nome nas costas. Agora, vai receber a de Ferro.O central ficou a saber que Camará é benfiquista e gosta de ir ao Estádio da Luz ver jogos, daí que lhe tenha assegurado: "Tenho de começar a arranjar uns bilheres para ires mais vezes."