Ferro ‘quebrou’ logo aos 3 minutos

O central Ferro somou inacreditáveis 828 minutos sem fazer uma falta, uma performance de excelência para um defesa-central, posição mais propícia para fazer soar o apito do árbitro. Mas logo aos 3 minutos, o jovem carregou Sandro Lima no meio-campo e João Pinheiro assinalou a infração. Quebrou o registo nos 831 minutos, aproveitando para somar mais duas faltas ao longo do encontro no Estádio da Luz. Também Rúben Dias ‘molhou a sopa’, ao terminar os 90 minutos com uma falta. Ainda assim, convém registar que esta foi a 5.ª partida sem sofrer golos esta temporada, num universo de... seis disputadas.