Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Ferro: «Quero ficar no mínimo mais um ano» O central passa em revista a última época. Do desgosto de ter arrancado na equipa B, à conquista do onze dos campeões nacionais, o jovem fala de tudo e garante que seguirá na Luz





• Foto: Paulo Calado