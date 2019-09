Ferro: «Resultado foi injusto»

O central Ferro lamentou a entrada em falso do Benfica na Liga dos Campeões."Não podemos dizer que não correu da melhor maneira. Perdemos, mas penso que o resultado foi injusto para as oportunidades que criámos. Eles foram mais eficazes e sabemos que é assim a este nível. É trabalhar em cima disso e saber que, apesar de tudo, criámos oportunidades e estivemos melhor do que o adversário. O Leipzig tem jogadores de renome, de seleção. Têm outras dinâmicas. É muito bom defrontar estes jogadores, mas quem joga pelo Benfica tem de jogar da mesma maneira, seja contra o Leipzig ou outra equipa", disse o português, à TVI."É verdade que perdemos, mas não muda nada. Há muitos jogos pela frente e o grupo é equilibrado. Todas as equipas podem ganhar às outras e vamos conseguir buscar os pontos fora", sublinhou."Lage ausente do banco? Foi igual. Acabámos por trabalhar da mesma maneira. Não está o mister Bruno Lage, está o mister Nélson Veríssimo. A presença física é diferente, mas penso que não é por ai", desvalorizou.