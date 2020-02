Ferro termina a coxear

Ferro saiu com queixas no final do jogo e abandonou o relvado a coxear. O central, ao que tudo indica, ressentiu-se da sobrecarga de jogos, pois minutos antes de o encontro terminar esteve agarrado às pernas, a alongar. Desde então, foram notórios os cuidados e a maior lentidão na corrida, ainda que não tenha deixado a equipa em apuros.





Refira-se, até, que o jogador esteve sempre muito ativo e deu nas vistas quando se irritou com Grimaldo, ao minuto 20, após Ismaily surgir do lado esquerdo a criar perigo. O central abriu os braços para o espanhol, como que a pedir mais atenção. Nesse lance, foi Vlachodimos a evitar o golo – a bola ainda bateu no poste, antes de sair.