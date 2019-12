Festa na Covilhã e reprovação aos encarnados

Os adeptos da casa acabaram em festa e com a sensação de que poderiam ter ganho ao campeão nacional no seu reduto pela primeira vez em 58 anos. Os serranos exultaram com os jogadores do Sp. Covilhã mas, em sentido contrário, fazia-se notar alguma reprovação aos jogadores do Benfica. Os homens de Bruno Lage dirigiram-se à bancada atrás da baliza onde estavam apenas adeptos das águias afetos às claques mas acabaram por ficar pelo círculo central. Esse facto, aliado ao empate diante de uma equipa do segundo escalão, deixou a falange benfiquista, que pintalgou de vermelho maioritário as bancadas do Santos Pinto, a recriminar-se pela atitude demonstrada no relvado. E pelo meio ouviram-se assobios.

Entre os jogadores adversários tudo foi pacífico. Deivison, que não entrou em campo pelos leões da serra, levou para casa a camisola de Gedson.

Quem não teve tanta sorte foram os jovens apanha-bolas do Sp. Covilhã. As crianças acercaram-se principalmente de Jota e Rúben Dias mas qualquer dos jovens formados no Seixal declinou a vontade expressada pelos petizes.