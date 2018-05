Omar Castillo, avô de Nicolás, tem grande parte da ‘culpa’ relativamente ao facto de o avançado do Pumas se ter tornado futebolista. Além disso, foi Omar que fez com o que o avançado passasse a nutrir um grande amor pelo Universidad Católica, onde jogou durante três temporadas e meia no escalão sénior. Contudo, o avô do chileno não chegou a ver o neto envergar a camisola do clube onde o levou a fazer testes e, por isso, ‘Nico’ aponta para o céu após cada golo marcado para homenagear o avô.