Festejos com Rui Vitória

Num jogo em que houve um festival de golos, até Rui Vitória teve direito a festejos com os jogadores que comanda. Uma situação pouco comum junto do banco benfiquista, mas que ontem se repetiu por duas vezes com Jardel e André Almeida.Primeiro foi o capitão, que depois de cabecear de forma certeira e ter celebrado com os companheiros, fez um sinal de continência e dirigiu-se para junto de Rui Vitória, dando-lhe forte abraço. No final do jogo, o camisola 33 voltaria a cumprimentar o treinador de forma sentida. Isto depois de durante a semana ter dito que aprendeu "muitas coisas" com Jesus e evoluiu com Vitória, declarações que Record publicou.Outro jogador que celebrou ao lado do técnico foi André Almeida. Após o tiro que valeu o sexto e último golo da equipa, passou pelo banco, onde já se encontrava Jonas, para celebrar com este. Após o festejo peculiar com o avançado (ajoelhou-se, fez um círculo com os braços e o 10 simulou atirar-se), dirigiu-se ao treinador para lhe dar ‘mais cinco’.André Almeida, que surpreendeu quem estava no campo e no banco com o tiro para o sexto golo das águias, Vitória incluído, rejubilou com o triunfo. "Foi o último jogo do ano em nossa casa e fechamos com uma grande vitória. A união de todos, o ambiente... tudo perfeito", escreveu o futebolista, nas redes sociais.