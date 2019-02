Festejos iniciam com 'distribuidor'

Nem só quem marca tem mérito e a equipa do Benfica parece estar a promover essa lógica. Ontem, em duas situações, a equipa fez questão de iniciar os festejos do primeiro e do segundo golo com quem muito contribuiu para eles: João Félix e Gabriel.No primeiro, o avançado teve uma receção tanto de difícil como espetacular e a jogada acabou por desbloquear o marcador, com Rafa a ter apenas de encostar. Logo aí, todos se dirigiram para junto do jovem, algo que ficou também bem vincado depois da assistência quase perfeita de Gabriel para o segundo de Seferovic. Foi com o brasileiro que a festa arrancou.