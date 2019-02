Ficar a um ponto como há três meses

O Benfica procura hoje reduzir para um ponto a distância que o separa do FC Porto. A última vez que isso aconteceu foi na 8ª jornada, há mais de três meses.No final da 7ª ronda, os encarnados comandavam o campeonato, em igualdade pontual com o Sp. Braga (somavam 17). Os dragões estavam em terceiro lugar, com 15.Essa vantagem foi desperdiçada na jornada seguinte. O Benfica perdeu (0-2) no Jamor e a formação de Sérgio Conceição aproveitou para ascender ao topo (bateu o Feirense, por 2-0), ainda que em igualdade com os arsenalistas, que empataram (1-1) em Guimarães. Depois, o fosso aumentou.Um triunfo hoje diante do Nacional fará desta a melhor série do campeonato 2018/19. Ao ganhar em Alvalade, a equipa de Bruno Lage igualou as cinco vitórias consecutivas obtidas por Rui Vitória.Após duas derrotas seguidas, com Belenenses SAD e Moreirense, as águias embalaram para uma série de cinco vitórias, interrompida com a derrota em Portimão, que teve como consequência a saída do treinador ribatejano.Lage assumiu o comando técnico com o Benfica em quarto lugar e a sete pontos do FC Porto. Venceu os cinco jogos a contar para a prova de regularidade e recuperou quatro pontos para os dragões.