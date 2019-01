Filho de Domingos Paciência reforça Benfica

O Benfica anunciou a contratação de Vasco Paciência, filho de Domingos Paciência. O avançado de 18 anos chega à Luz proveniente do Boavista e assina contrato até 2023.Vasco Paciência "vai evoluir nos contextos de Juniores, Sub-23 e equipa B", informa o Benfica. O avançado trabalhava com a equipa principal do Boavista e foi convocado para três jogos da Liga NOS, não se tendo estreado. Nesta temporada, realizou 12 jogos e apontou seis golos no Campeonato Nacional de Juniores.O avançado fez a formação no FC Porto, passando por Padroense (juvenil Sub-16) e Dragon Force (iniciado Sub-14), ambos os projetos ligados aos azuis e brancos.Vasco Paciência estreou-se nos compromissos das Seleções Nacionais no início de 2019, ao ser convocado para o estágio de preparação que a equipa das Quinas Sub-19 realizou na Cidade do Futebol.