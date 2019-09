Filho de Marlos escolhe academia do Benfica

A presença de Marlos na academia do Benfica em Kiev, na Ucrânia, poderia ser encarada com surpresa. Afinal o que faria o craque do Shakhtar Donetsk e internacional brasileiro nas instalações da escola dos encarnados inaugura em abril último? Tudo se deveu a razões familiares.





O filho do extremo, de 31 anos, que se exercita às ordens de Luís Castro, escolheu a academia das águias na capital ucraniana para dar as primeiras pisadas. O pequeno Bernardo terá dentro em breve a possibilidade de se estrear oficialmente de águia ao peito e com o aval do pai.