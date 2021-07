Filho de Rui Costa desativa redes sociais garantindo ter recebido ameaças de morte

Filipe Costa, filho mais velho de Rui Costa, anunciou que irá deixar as redes sociais. O futebolista, de 26 anos, que na última temporada alinhou no Damaiense foi acusado de intermediar negócios com o Benfica numa situação que incorreria em violação dos estatutos do clube. Apesar de Rui Costa ter negado este caso, o movimento 'Servir o Benfica' levantou novas dúvidas a esta envolvência.





Filipe Costa, que trabalhou na empresa de agenciamento KSirius, garantiu que recebeu ameaças de morte e que deixa agora de ter um ponto de contacto com os seguidores. "Infelizmente vivemos numa sociedade onde o ódio apodera-se das pessoas. Devido a tudo o que está acontecer, depois do dia de hoje tomei a decisão de desativar as minhas contas do Instagram e Linkedin devido às ameaças de morte que tenho estado a receber. A todos vocês desse lado, espero que não passem por isto um dia!", escreveu o filho mais velho do agora assumido presidente dos encarnados.Recorde-se que na última quinta-feira o próprio Rui Costa havia negado a envolvência do filho em negócios depois de 28 de outubro, dia em que passou a integrar os órgãos sociais do clube da Luz."No que respeita à suposta atividade do meu filho, Filipe Costa, de intermediação de jogadores devo referir que as contratações identificadas no pedido que vos é dirigido tiveram lugar antes de eu assumir qualquer cargo nos órgãos sociais do Benfica. Posso garantir que nunca participou em qualquer negociação que envolvesse o Benfica conforme pode ser confirmado no contrato das atletas identificadas na carta em causa", explicou.