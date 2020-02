Filho de Rui Costa homenageado: «Uma honra receber o emblema pela mão do meu pai»

Filipe Costa, filho de Rui Costa, foi este sábado agraciado com o emblema de prata por parte do Benfica, o que representa uma filiação de 25 anos ao clube da Luz. Filipe, de 25 anos, vincou o significado especial do galardão por ter sido recebido das mãos do progenitor.





"Uma honra receber o emblema dos 25 anos de sócio pela mão do meu pai! Um clube especial para a nossa família, uma mística que vai passando de geração em geração e um amor infinito! O Benfica não se explica. Sente-se! Rumo aos 50 anos de sócio e ao mais importante, rumo ao 38. Carrega Benfica", escreveu Filipe Costa através da conta pessoal de Instagram.