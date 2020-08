Filho de Sérgio Conceição diz adeus ao Benfica: «Cinco anos de aprendizagem, de evolução»

Rodrigo Conceição confirmou esta terça-feira que na próxima temporada já não irá representar o Benfica, clube onde alinhou nas últimas 5 temporadas.





5 anos de aprendizagem, de evolução como pessoa e como jogador. Obrigado a todos aqueles que me acompanharam neste processo, aos treinadores que puxaram por mim, aos colegas que me apoiaram em todos os momentos, ao staff do @SLBenfica que fez com que nunca nos faltasse nada pic.twitter.com/6pudbXxzXq — Rodrigo Conceição (@conceicaorodr10) August 4, 2020

"Cinco anos de aprendizagem, de evolução como pessoa e como jogador. Obrigado a todos aqueles que me acompanharam neste processo, aos treinadores que puxaram por mim, aos colegas que me apoiaram em todos os momentos, ao staff do Benfica que fez com que nunca nos faltasse nada", pode ler-se na mensagem que o jovem jogador, filho do treinador Sérgio Conceição, publicou nas redes sociais.A saída do jovem futebolista do clube encarnado há muito que era dada como certa, existindo rumores que o colocam muito perto de ser reforço do Arouca para a próxima temporada.