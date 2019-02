O tweet de Rodrigo e a resposta do mano O tweet de Rodrigo e a resposta do mano

Rodrigo Conceição, filho de Sérgio Conceição, joga no Benfica e no twitter declarou o seu amor pelo clube encarnado. "O verdadeiro amor", escreveu, acrescentando emojis de uma águia e de uma bola.Rodrigo partilhou um tweet do Benfica a propósito do dia de São Valentim, em que se vê uma imagem do tronco de um jogador (que é nada mais, nada menos que ele próprio), a apontar para o símbolo do clube.Quem não perdeu a oportunidade de fazer uma gracinha foi o irmão Moisés, que joga no FC Porto. "Gostam tanto de ti que te cortaram a cabeça", escreveu o mano, com humor.